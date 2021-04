À Tarascon-sur-Ariège, le masque n'est (presque) plus obligatoire

Sortir dans la rue sans son masque est désormais possible à Tarascon-sur-Ariège. "Une libération" pour les habitants. Mais ces derniers doivent le porter aux abords des écoles et aux marchés. La préfecture a pris cette mesure en raison de la faible circulation du virus dans la commune : 150 cas pour 100 000 habitants. C'est en dessous de la moyenne du département. Le maire "espère que tout le monde va continuer à être sérieux". Désormais, l'Ariège ne compte plus que 11 communes sur 327 où le port du masque est obligatoire partout. Alors l'exemple de Tarascon-sur-Ariège va-t-il inspirer d'autres communes situés dans les départements les moins touchés ? La question pourrait se poser dans le Finistère, qui affiche le taux d'incidence le plus faible de la métropole. Ce n'est pas le point de vue de la maire de Quimper, qui souhaite expérimenter le déconfinement. Elle s'est dit "favorable à un déconfinement travaillé de manière territoriale". Nous n'avons pas tous le même taux d'incidence, donc il est normal d'expérimenter le déconfinement. Mais la condition est de maintenir le masque". Sa crainte qu'en retirant le masque, les Français oublient les gestes barrières et que l'épidémie reprenne. Dans de nombreuses communes, le port du masque reste obligatoire au moins jusqu'au 1er juin.