A13 : nouvelles fissures et réouverture incertaine

C’est imperceptible à l’image, mais sur une portion de l’A13, le sol bouge, d’un millimètre par jour environ. Voilà pourquoi les travaux pour réparer les fissures n’en finissent pas. Il est impossible de rouvrir le 1er mai, comme c'était prévu. Pourquoi le terrain bouge ? Et à quel point ? Pour le comprendre, ce samedi 27 avril, matin, sous le soleil, et cet après-midi, sous la pluie, une foreuse est en action pour faire des analyses en profondeur. Dans le même temps, un immense mur de soutènement continue d'être renforcé, pour éviter tout accident. Les mouvements de terrain se concentrent, à l’ouest de Paris. Les dernières fissures sont apparues à quatre mètres de profondeur. Elles ont touché des canalisations et se sont étendues, ces derniers jours. Ces canalisations appartiennent aux réseaux d'assainissement du département. Elles transportent les eaux usées et les eaux de pluie, et passent par quatre communes, dont Saint-Cloud, Garches, Vaucresson et Marnes-la-Coquette. Pour l'instant, il n’y a pas de dégâts pour les habitants. En revanche, côté circulation, ils subissent de plein fouet, la fermeture de l’A13. TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Beringer