A69 : des dégradations en marge de la manifestation

Ils coupent à travers les champs et s'attaquent à une usine de ciment. Cet après-midi du 21 octobre, environ 500 personnes ont quitté le cortège officiel pour mettre le feu au camion d'une cimenterie impliqué dans le projet d'autoroute. Une destruction de matériel sous les yeux des riverains, médusés. L'action est ciblée, les débordements organisés pour s'opposer, disent-ils, à l'obstination des politiques. Au total, 1 600 policiers et gendarmes encadrent la manifestation. À distance, des jets de cailloux contre des grenades lacrymogènes. L'affrontement est tendu, mais très vite, les opposants rejoignent le camp de base. À un kilomètre de là, l'ambiance est nettement plus familiale. Environ 10 000 personnes selon les organisateurs, 5 000 selon la police. Les manifestants s'opposent à cette construction d'autoroutes entre Toulouse et Castres, censée désengorger le sud du département et rapprocher les deux métropoles. Des opposants ont investi une maison expropriée pour en faire une ZAD, zone à défendre, d'autres ont planté les tentes. Ce soir, d'après la préfecture du Tarn, cinq personnes ont été interpellées. TF1 | Reportage P. Mislanghe, M. Larradet