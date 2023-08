Abonnements : ces oublis qui vous coûtent cher

Combien avez-vous d'abonnements en tout ? C'est une question qui peut paraître toute simple, et pourtant... Nous possédons, en moyenne, six abonnements chacun. Téléphone, box, musique, film, salle de sport, presse, même supermarché ou jeu vidéo, la liste est longue, les promotions alléchantes, tout est réuni pour oublier un forfait ou deux. Des forfaits inutiles, mais toujours actifs, comment expliquer ce drôle de phénomène ? Généralement, le paiement se fait par prélèvement automatique. Cela enlève une grande partie de la douleur du paiement. Parfois, être abonné, cela rassure. Prenez la salle de sport. La rentrée approche, les bonnes résolutions sont là, le nombre d'inscrits explose. Mais dans quelques semaines, à la salle de sport, ils le savent, près d'un abonné sur dix ne mettra plus les pieds sur les machines, tout en continuant à payer chaque mois. Le coach ne va surtout pas leur courir après. Ces abonnés discrets financent la salle, sans l'encombrer ni consommer l'eau des douches. Dans les Landes, Stéphane s'est aperçu, lui, qu'il avait souscrit à un abonnement plusieurs mois après le début du contrat. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Poissonnet, J.Y. Mey, D. Pires