Abonnements et applications : les astuces pour faire baisser la facture

Chez Marie-Ange et Thomas, les abonnements font partie du quotidien, pour regarder un film sur une plateforme de streaming, pour stocker les innombrables photos de leurs enfants, et même pour écouter des berceuses. Tout cela a évidemment un coût, et ils parlent de 150 euros chaque année. Dans le doute, nous leur avons demandé de faire les comptes. En fait, le total est bien plus élevé, car il est de 648 euros par an. Le montant est conséquent pour des abonnements que beaucoup n'utilisent parfois même pas. Pour ne pas vous faire surprendre, surveillez bien vos mails, car votre silence est considéré comme un accord de renouvellement. Et parfois, les plateformes en profitent pour augmenter au passage le prix de votre abonnement. Pour y voir plus clair, une société visitée par nos journalistes a développé une application, Ideel. Selon Édouard Alexandre, le cofondateur de la plateforme, les utilisateurs sont prévenus quand un tarif augmente, à la fin d'une échéance, ou encore lorsqu'on pourrait faire des économies en changeant un contrat. L'application effectue aussi les démarches de résiliations à la place des utilisateurs, moyennant le prix du courrier recommandé. Cette vigilance permettrait de faire des économies. Toujours selon Édouard Alexandre, on estime qu'entre 20 et 25% des Français ont ces abonnements fantômes. Des forfaits qu'ils paient tous les mois sans être au courant qu'ils sont abonnés à ces services. Et mine de rien, cela fait entre 10 et 20 euros parfois de dépense mensuelle, soit environ 240 euros par an. Une somme qui pourrait être consacrée à des dépenses bien plus utiles. T F1 | Reportage P. Corrieu, J. Duong, E. Berra.