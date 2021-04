Abonnements numériques : combien ils vous coûtent vraiment

Séries, films, musique ou jeux vidéo, il y a aujourd'hui une plateforme pour tout. Mais savez-vous combien vous avez d'abonnements et combien ils vous coûtent ? Difficile parfois de s'y retrouver. Selon une étude, six Français sur 10 sont abonnés à plusieurs plateformes numériques pour un budget qui va de 26 euros jusqu'à 85 euros pour les plus gros consommateurs. Chez la famille Chevallier, ça fait longtemps qu'on ne se bat plus pour la télécommande. Sport pour les uns, dessins animés pour les autres, pour satisfaire tout le monde, chacun a son abonnement. Avec 4 enfants, c'est un budget. La mère de famille évoque une centaine d'euros par mois. Le prix du confort depuis sa chambre. "On peut l'emmener partout. On l'a sur notre téléphone, sur la tablette ou on peut le mettre sur la télé", indique sa fille, Guillemine Chevallier. Catalogue attractif, nouveauté, prix d'appel... Ces plateformes font tout pour séduire leur clientèle qui s'abonne en quelques clics. Tout devient compliqué pour résilier son contrat. Et puis, il y a les abonnements que vous oubliez. Vérifiez bien vos factures, vous pourrez découvrir des dépenses inattendues.