Abonnements : résilier en trois clics

Plateforme de vidéos à la demande, fournisseurs d'accès à internet, musique en ligne. Pour s'abonner à ses services, généralement sur internet, un clic suffit. Pour se désabonner par contre, on entre dans le parcours du combattant. "Pour prendre, c'est directement en ligne ou par téléphone et pour l'inverse, il faut écrire. C'est très très compliqué." , affirme une consommatrice. Nous avons tenté de résilier un abonnement sur internet, mais c'est avec un lourd sentiment de culpabilité que nous parvenions enfin à résilier notre contrat. "Ils n'aiment pas trop qu'on se désabonne et quand on le fait, il cache un peu le bouton"; témoigne un autre consommateur. Parfois, il faut carrément envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. La nouvelle loi qui entrera en application le 1er juin 2023 devrait simplifier tout cela. Désormais, trois clics devraient suffire. "Le professionnel va vous permettre sur internet de résilier via un bouton. C'est censé être beaucoup plus simple. Il faut voir quelle va être la mise en pratique par les professionnels", explique Olivier Gayraud, juriste CLCV. Certains s'attendent d'ailleurs à une vague de désabonnement à partir du 1er juin. Il sera désormais plus simple pour les consommateurs de faire jouer la concurrence. TF1 | Reportage C. Chapel, M. Ramaugé