Abricots, cerises, pêches : les fruits d'été en avance sur les étals

Des abricots, des pêches, des melons et même des cerises sont déjà arrivés sur les étals quelques jours, voire quelques semaines avant la saison. Les clients en profitent. Les prix ne sont pas plus élevés qu'en pleine saison. Alors, depuis début mai, sur les étals de ce marché en région parisienne, les fruits d'été s'arrachent. On constate la même chose pour Marc Surgis, qui n'a jamais vendu aussi tôt dans la saison sa production de cerises. Ce maraîcher tient à nous montrer les arbres de son verger. Ils sont aussi chargés qu'en plein été. "Grosso modo, on a entre 25 et 35 jours d'avance. C'est énorme avec ce mois de mai qui a été très chaud", avoue-t-il. Le souci, c'est qu'il n'a que quelques jours seulement pour tout récolter. En outre, sa production arrive sur le marché au même moment où les cerises du sud de la France. Un problème pour les producteurs du Vaucluse qui, d'habitude, sont les premiers à vendre. Les prix ont tendance à baisser. Alors, ils vendront leur production deux fois moins chère qu'en 2021. En revanche, c'est une aubaine pour les consommateurs qui se régalent des fruits de qualité à des tarifs raisonnables, un peu plus tôt dans la saison. TF1 | Reportage F. Chadeau, V. Abellaneda