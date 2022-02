Absentéisme : une prime pour récompenser les travailleurs assidus à Saint-Loubès

Dans cette ville de 10 000 habitants aux portes de Bordeaux, l'absentéisme des 150 agents communaux est près de deux fois supérieur à la moyenne nationale. Mais d'ici quelques mois, les plus assidus d'entre eux vont toucher une prime pour leur présence : jusqu'à 800 € brut par an. Selon la municipalité élue en 2020, le remplacement des absents a coûté près de 600 000 € à la commune l'an dernier. Dans la majorité des cas, il s'agit d'arrêt de travail pour des maladies dites "ordinaires". Destinée à limiter les abus, la prime versée est dégressive. Pour la percevoir, les agents municipaux ne doivent pas être absents plus de douze jours par an. Les arrêts liés au Covid, aux décès d'un proche ou à un enfant malade sont exclus de ce décompte. À Saint-Loubès, les habitants sont partagés sur le dispositif dont le coût est estimé à 70 000 €/an. Cette première prime de présence calculée sur 2021 sera versée au mois de mai. 70% des employés communaux vont intégralement ou partiellement en bénéficier. TF1 | Reportage G. Ployé - N. Forestier