Abstention : comment inciter les Français à aller aux urnes ?

“Que pourriez-vous faire en quinze minutes ? Un pronostic de match ? Tondre la pelouse ? Mais non ! Voter, bien sûr.” Le message tourne depuis ce jeudi matin sur les réseaux sociaux, mis en ligne par le gouvernement. Cela suffirait-il à remobiliser les électeurs peut-être pour dimanche ? Pour les scrutins à venir, il faudra trouver mieux. Pourquoi ne pas voter par correspondance, comme le font les États-Unis depuis des décennies ? Un vote anticipé par voie postale, la formule fait rêver. Cent millions d’électeurs l’ont utilisé pour la dernière élection présidentielle américaine. Mais le bulletin posté est interdit dans notre pays depuis les années 70. Le risque de fraude est jugé trop élevé. Et si le vote passait plutôt par Internet ? Emmanuel Macron en avait fait une promesse de campagne. Le ministre de l’Intérieur freine maintenant des quatre fers par peur de fraude électorale. La Norvège, la Suisse l’ont expérimenté et l’ont abandonné pour cette raison, même si la formule séduit les électeurs. Faudra-t-il en arriver à rendre le vote obligatoire comme il l’est chez nos voisins belges ? La loi belge prévoit une amende de 40 à 200 euros pour les récidivistes. Mais dans les faits, les abstentionnistes sont peu verbalisés. En Belgique, la participation atteint 90% aux élections.