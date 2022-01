Abstention : qui sont ces Français qui boudent les urnes ?

À une quinzaine de kilomètres de Lille, près de la frontière franco-belge, nous avons rencontré Dimitri Taisne, 40 ans, père de deux enfants. Il travaille comme conseiller clientèle. Et s'il est impliqué dans la vie associative, comme président d'un club de sport, concernant la vie démocratique, il est beaucoup plus distant et ne vote que très rarement. "Je n'ai pas les clés. On ne m'a pas donné de sens, on ne m'a pas donné d'explications à partir du moment où on reçoit des tracts. Je ne vois pas du tout ce qu'on attend de moi et ce que je peux changer avec ma voix", se confie-t-il. Voilà pourquoi il s'abstient aux élections européennes, départementales et régionales. Mais pour le scrutin d'avril prochain en revanche, "l'élection présidentielle, j'irai voter", promet-il. À l'image de Dimitri, dans la petite commune de Baisieux, 4 700 habitants, comme dans toute la France, deux électeurs sur trois ne se sont pas déplacés pour voter en juin dernier. Un niveau d'abstention jamais atteint toutes élections confondu. "On y croit de moins en moins. Il n'y a pas grand-chose qui se fait surtout pour nous les classes moyennes", note une habitante. Des citoyens résignés, un taux d'abstention qui grimpe à chaque scrutin, pour le maire de la commune, Philippe Limousin, c'est aux élus de ramener les citoyens aux urnes en les associant aux décisions via des conseils de quartier par exemple. Plus inquiétante, en zone rurale comme dans les villes, une catégorie de citoyens manque particulièrement à l'appel, les jeunes. En juin dernier, au niveau national, 82 % des 18-35 ans ne sont pas allés voter. C'est même plus de 90 % dans certains quartiers à Lille. Comment l'expliquer ? En France, 11 millions d'électeurs ont moins de 35 ans, mais pour la grande majorité d'entre eux, voter n'est même pas un sujet. Un fossé qui existe, quel que soit le niveau d'études. Prise en compte des bulletins blancs, vote électronique, vote obligatoire, au-delà des idées avancées ici et là pour redonner du souffle à cet exercice démocratique, c'est dans la rue que se mène la chasse aux voix. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, J.F. Drouillet, O. Stammbach