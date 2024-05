Abus de confiance : l'arnaque aux colis perdus

Racheter à l'aveugle des colis égarés, l'expérience a déjà souri à Valentin, mais il a aussi découvert, beaucoup moins à son goût, des vêtements féminins ou des bibelots. C'est le jeu. Sa dernière commande néanmoins, plus que de la malchance, était une grosse arnaque selon lui. Au total, dix kilos de marchandises en mauvais état. Le prix total était de 79 euros. Depuis quelques mois, le business de ces reventes de colis non réclamés est en plein essor. De quoi attirer des commerçants malintentionnés en magasin, mais surtout en ligne. Les témoignages des personnes victimes d'arnaque se multiplient sur les réseaux sociaux. Les clients ne sont pas les seuls à subir la situation. Jérémy Martinez, fondateur de Destock Colis à Sauvian (Hérault), possède plusieurs magasins de revente de colis perdus. Cette semaine, lui aussi a été la cible d'arnaqueurs. Il s'agit d'un faux site, reproduction identique du sien, mais en passant par celui-ci, les clients n'ont pas été livrés. Jérémy a porté plainte et dénonce le manque d'encadrement de ce nouveau phénomène. Mais alors, comment éviter les pièges ? Scruter les informations de l'entreprise sur son site : numéro de Siren, adresse mail ou l'adresse de l'entrepôt. Pour l'instant, aucune mesure n'a été annoncée pour empêcher ces nouvelles arnaques. TF1 | Reportage M. Beringer, P. Galaccio, A. Erhel