Abus de faiblesse : comment protéger nos aînés

Toute sa vie, Yvonne Coussedière, 99 ans et victime d'un abus de faiblesse, a mis de côté pour assurer sa retraite. Mais aujourd'hui, c'est une mandataire désignée par la justice qui gère ses dépenses, car Yvonne a perdu la totalité de ses économies. En quatre ans, son aide ménagère a vidé tous ses comptes, plus de 200 000 euros. L'aide ménagère a été condamnée pour abus de faiblesse, à 18 mois de prison avec sursis, et doit rembourser la totalité des fonds. Les seniors sont des cibles de choix pour les escrocs. Problèmes de santé, solitude, ils sont particulièrement vulnérables. La population française vieillit, alors mécaniquement, les abus de faiblesse se multiplient. Chaque année, près de 350 dossiers sont traités par l'Association "ALMA” de Paris. Des affaires complexes à résoudre, la victime n'a souvent pas conscience qu'elle en est une, à cause de sa relation de confiance avec la personne qui l'escroque. Abandonner une partie de son autonomie n'est jamais simple. Chaque année, près de 80 000 personnes sont placées sous tutelle. TF1 | Reportage L. Merlier, S. Chevallereau, Q. Danjou