Abus de faiblesse : la longue attente des familles de victimes

Voici tout ce que Jean-Paul a pu récupérer de ses souvenirs de famille : un album photo. "Il y avait six albums photo, voilà ce qui reste... Ma mère et moi. Le reste a été vendu aux enchères ou mis à la poubelle", nous fait-il savoir. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir en 2017. Depuis quelques années, deux hommes se rapprochent de sa mère Eliane, jusqu'à devenir omniprésent. Tout bascule lorsqu'elle est hospitalisée après une chute. À sa sortie de l'établissement, l'un d'eux va emménager chez elle pour plusieurs mois. Jean-Paul soupçonne alors une tentative d'abus de faiblesse et porte plainte. Pendant cinq ans, le contact entre Eliane et son fils est rompu. Les deux individus sont en champ libre. Détail surprenant, ils engagent un coach sportif auprès de la vieille dame pour un montant de 600 euros par mois. Pourtant, elle a du mal à marcher. Dernier acte, en janvier 2023. Après des années de procédures, Jean-Paul obtient enfin la tutelle de sa mère, mais il la retrouve en maison de retraite. Ses affaires ont été vendues, elle est très affaiblie et décède quelques mois plus tard. TF1 | Reportage B. Guénais, Q. Danjou, Q. Nguyen-Long