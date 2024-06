Abus et dérives dans le monde des lotos

Au Plessis-Pâté, le loto du dimanche est une tradition immuable. Ce dimanche, dans cette commune de l'Essonne, ils sont presque 200 à venir jouer au champo loto, au bingo américain ou encore au cocorico. Téléviseur géant, table de pique-nique, les lots à gagner attirent bien sûr. Mais pour beaucoup, c’est la cause qui est noble. La loterie est organisée par deux associations de lutte contre de graves maladies. L’an dernier, en organisant, au total, dix lotos, les deux associations n’ont engrangé que 600 euros de bénéfices, une somme reversée ensuite à la recherche. En France, le postulat de départ est simple. Les loteries sont interdites. Elles peuvent toutefois être autorisées à des conditions précises. Les associations qui les organisent doivent avoir une vocation culturelle, scientifique, éducative ou sportive. Les bénéfices commerciaux, tout comme les mises de plus de 20 euros, sont interdits. Il n’est pas question, non plus, de gagner de l’argent en espèces. Pour les lots, la loi ne fixe aucune valeur maximale. Mais les règles sont parfois complexes, floues et dures à interpréter. Ces zones grises, des entreprises se sont engouffrées dedans. Leur seul et unique but est de s’enrichir, souvent sur le dos de petites associations. TF1 | Reportage G. Brenier, A. Gaudin, B. Delaubert