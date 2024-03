Abus : ils ont vendu leur avis sur Internet

Au restaurant, à l'hôtel ou sur les sites de vente en ligne, nous avons pris l’habitude de tout noter sur Internet. Les avis font désormais la réputation des commerces. Avant d’acheter, neuf Français sur dix les consultent. Mais depuis plusieurs années, certains internautes publient de faux avis pour augmenter artificiellement une note ou au contraire, la faire dégringoler. Il s’agit d’un acte de concurrence déloyale. Les sites de vente en ligne pensaient avoir trouvé la solution, en liant les avis à des achats vérifiés, mais des escrocs ont réussi à contourner la règle. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de groupes proposent d'acheter des produits en tout genre, sur Amazon notamment. Ils promettent de vous offrir des cadeaux, en échange d’un avis favorable. Ce sont des pratiques illégales, qui proviennent de Chine et des États-Unis. Contacté, Amazon nous assure que 200 000 millions faux avis, présumés, ont été supprimés en 2022. Ces faux avis, se trouvent aussi sur les sites de vente en ligne chinois Shein et Temu. Parmi ces milliers de commentaires, comment s’y retrouver ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Topenot, A. Pocry