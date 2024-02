Abus sexuels : des actrices dénoncent des réalisateurs

Une enfance kidnappée, voilà comment Judith Godrèche décrit aujourd'hui sa relation de six ans avec le réalisateur Benoît Jacquot. Elle avait quatorze ans, lui 39. L'actrice porte plainte pour viol sur mineur. Toujours présumé innocent, le réalisateur se défend par la voix de son avocate. Dans sa plainte, elle accuse également le réalisateur Jacques Doillon. Selon l'actrice, il aurait abusé sexuellement d'elle à deux reprises entre les années 1987 et 1989, notamment au cours du tournage du film "La fille de 15 ans". Ce vendredi 9 février soir, le réalisateur dénonce des mensonges et dit se tenir à la disposition de la justice. Le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête pour explorer toutes les pistes. Eva Darlan a tourné de nombreux films entre les années 1980 et 2000. L'actrice décrit une période où la loi du silence régnait sur les plateaux. Depuis le mouvement #MeToo, la parole se libère dans le milieu du cinéma. En 2019, Adèle Haenel avait porté plainte pour agression sexuelle sur mineur contre le réalisateur Christophe Ruggia. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Cressens, B. Guenais