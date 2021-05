Accélération de la campagne de vaccination : ce qui va changer

Ce soir encore, ? impossible de satisfaire toutes les personnes en quête des précieuses doses restantes. Deux heures d'attente en vain pour cette jeune femme. Mais dès le 12 mai, ces longues files d'attente pourraient disparaître. À cette date, l'accès au vaccin sera ouvert à tous les Français, sans limite d'âge, sans condition médicale ou professionnelle. Mais attention, uniquement quand il restera de doses. Concrètement, cela veut dire qu'il vous faudra vous connecter la veille en seize heures et dix-huit heures, selon les différentes plateformes de prise de rendez-vous. Vous pourrez alors voir s'il y a des doses disponibles pour le lendemain. Et si elles ne sont pas prises, vous pourrez y accéder quel que soit votre âge. Le gouvernement compte sur cet ingénieur informatique pour développer un outil de réservation en ligne. Utile car chaque soir, entre 2 000 et 5 000 créneaux seront disponibles pour le lendemain. Grâce à ces réservations pour le lendemain, le gouvernement espère accélérer la campagne. Et pour y parvenir dès lundi, toutes les personnes de plus de 50 ans pourront aussi se faire vacciner et sans conditions particulières. Dans les centres de vaccination, cette hausse de l’activité suscite quelques craintes. Cette ouverture de la vaccination pourrait permettre d’atteindre les objectifs de 20 millions de vaccinés à la mi-mai, 30 millions d’ici le 15 juin.