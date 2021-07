Accélération de la vaccination : des initiatives tous azimuts

À l'entrée d'un restaurant à Nice, dans les Alpes-Maritimes, ils n'attendent pas pour déjeuner, mais pour se faire vacciner. Avant le service, le patron a transformé sa salle en centre de vaccination pour encourager ses salariés, comme le cas de Lidiane, qui hésitait jusque-là. C'était loin d'être leur priorité, il y a encore quelques jours. Aujourd'hui, les jeunes se pressent dans les centres de vaccination. À Montpellier, les moins de 30 ans sont désormais les plus nombreux à venir pour une première injection. Leur motivation : revivre normalement. Dans les départements qui accusaient d'importants retards de vaccination, la tendance s'inverse également. C'est le cas en Seine-Saint-Denis. Dans un centre commercial à Rosny-sous-Bois par exemple, on peut y faire ses courses et se faire vacciner sans rendez-vous. En une semaine, la fréquentation a augmenté de 25%. Samy a décidé mercredi de sauter le pas. Depuis une semaine, le nombre d'injections quotidiennes dans l'Hexagone ne décroît pas, avec 700 000 en moyenne chaque jour.