Accès aux soins : la Drôme au cœur d’un désert médical

C’est une vallée aux confins de la Drôme et des Hautes-Alpes où l’on passerait bien ses vacances, des villages perchés, des routes de montagne, terrain de jeu des rallyes automobiles, et 250 habitants qui préféreraient croiser autre chose que des voitures de course. Des infirmières ? Le couple que nous avons interviewé n’en a jamais vu la couleur. Focus sur une vallée que les soignants ont désertée. Des injections sont prescrites pour soigner le cancer de Jacques. Les infirmières, Chantal les a toutes appelées, sans succès. Alors, elle a pris son courage à deux mains. Dans le village voisin, nous rencontrons aussi Marguerite, 84 ans. Cela fait un an qu’elle n'a pas reçu la visite d’un soignant. Sa toilette, elle l'a faite toute seule, avec les moyens du bord. C’est son entourage qui se charge des pansements. Les infirmières du secteur expliquent dans un courrier avoir trop de travail. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russel