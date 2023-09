Adolescent percuté par une voiture de police : ce que l'on sait sur le drame d'Élancourt

La carrosserie enfoncée, une moto pliée et Sefa, l'adolescent de seize ans, en état de mort cérébrale. Que s'est-il passé ce mercredi 6 septembre à 18 h 20 à cette intersection d’Élancourt, dans les Yvelines ? "Il était en train de rouler sur la bande de route, juste là derrière", témoigne une voisine qui était là quelques instants avant l'accident. Selon la police, l'adolescent roulait à moto, sans casque et aurait refusé de s'arrêter. Une reconstitution, selon nos informations, montre une seconde voiture de police qui arrive, et c'est ensuite que survient la collision. Un témoin affirme avoir appelé les pompiers et en attendant leur arrivée, il filme les policiers donner les premiers soins. Les fonctionnaires de police ont-ils volontairement coupé la route de l'adolescent ? Les versions divergent entre l'avocat de la famille et celui des policiers. Les deux conducteurs ont d'abord été placés en garde à vue avant d'être libérés. Mais l'enquête continue, des hommes de la CRS 8, une unité spécialisée en violences urbaines, sont déployés dans la soirée du jeudi 7 septembre. TF1 | Reportage F. De Juvigny, V. Topenot, S. Fortini