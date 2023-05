Accident à Trappes : l'émotion après la mort d'une fillette

Alors qu'elle faisait du vélo, hier soir, une fillette est renversée par une voiture à Trappes dans les Yvelines. La conductrice ne l'aurait pas vue. Dans la vidéo en tête de cet article, cette adolescente qui a assisté à la scène raconte ce qui s'était passé au micro du JT de 20H de TF1. Ramah, six ans, succombera à ses blessures avant d'arriver à l'hôpital. Dans le quartier, l'émotion est très forte. À quelques mètres du lieu de l'accident, certains déposent une peluche, d'autres quelques fleurs pour soutenir la famille. Placée en garde à vue, la conductrice du véhicule, 21 ans, a été contrôlée positive au cannabis. Le test sanguin peut détecter des traces de cette substance si elle a été consommée dans les trois derniers jours. Joint par téléphone, le père de la victime, lui, exprime sa colère. "Je n'ai pas les mots. On est sonné. Ma fille a été tuée. Elle lui a roulé dessus. Je veux qu'elle prenne la peine maximale". Pour homicide involontaire aggravé, la conductrice risque jusqu'à sept ans de prison et 100 000 euros d'amende. TF1 | Reportage B. Guenais, L. Lassalle