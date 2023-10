Accident de bus à Venise : un terrible bilan

Sur les images de vidéosurveillances, quelques secondes avant l'accident, le bus roulait quand soudain, il tombe du pont d'une chute de dix mètres avec 36 personnes se trouvaient à bord. Sur une vidéo amateure, un homme extrait un enfant de la carcasse juste avant que le véhicule ne s'enflamme. Les batteries du bus électrique ont pris feu après le choc, compliquant l'intervention des pompiers. Plusieurs heures après l'accident, ils arrosaient encore la carcasse pour éviter que les batteries ne s'enflamment à nouveau. Au moins 21 personnes sont mortes et quinze blessées, dont une Française d'une vingtaine d'années. Que s'est-il passé ? Là où la barrière a cédé, aucune trace de freinage ou de collision, la piste privilégiée est celle d'un malaise du conducteur. Il s'agissait d'une navette allant du centre-ville de Venise vers le hu Venezia camping in town de Marghera. Toutes les victimes n'ont pas encore été identifiées, car il est impossible de connaître l'identité de chacun des passagers. Un ticket de navette est valable toute la journée, ils peuvent monter dans n'importe quel bus. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Malnoy, C. David