"J'en veux au monde entier" : après l'accident de bus dans les Yvelines, les proches d'une victime témoignent

Vendredi 28 juillet, un accident entre une voiture et un bus a fait deux morts et cinq blessés graves. L'automobiliste du véhicule, âgé de 23 ans, était fortement alcoolisé au moment des faits et a été placé en détention provisoire. Pour la première fois, des proches de victimes ont accepté de se livrer au 20H de TF1. Elles racontent le drame, et les jours qui ont suivi. "On l'aimait et puis elle est morte terriblement. C'est très dur à accepter", confie en larmes à notre micro le mari de Karelle, Laurent Deschamps, qui a partagé sa vie pendant plus de 30 ans. "J'en veux au monde entier. On m'a enlevé ma femme."