Accident de car en Égypte : le récit d'un sauvetage

Plus d'une semaine après l'accident, Emmanuel Marcant reste très affecté. Jeudi dernier, en Égypte, il est un peu plus de 4h du matin lorsqu'il prend place dans un bus de tourisme. À bord, il y a 22 personnes dont 12 Français. Après de nombreux kilomètres, Emmanuel s'endort avant d'être réveillé brutalement par un freinage d'urgence, suivi d'une collision avec un autre véhicule en sens inverse. "Quand j'ai entendu le freinage, je me suis relevé et c'est là que j'ai vu l'impact. En fait, il a traversé quand même. Il a coupé la route", raconte le rescapé. Très vite, le bus s'enflamme. Emmanuel ne panique pas, force l'ouverture de l'une des portes et démarre l'évacuation des passagers, notamment de sa famille. "Si ce n'était pas par la porte, ça aurait été par une vitre. Mais je serais du bus parce que ce n'était pas mon heure. Et puis, il y avait ma famille qui était là. Je n'ai pas réfléchi, c'était instinctif, la survie", poursuit-il. Un instinct de survie qui lui a permis de sauver treize autres touristes. Ce bus devait les emmener d'Assouan au site touristique d'Abou Simbel pour y découvrir les temples. Malgré l'intervention d'Emmanuel, dix personnes sont décédées dans l'accident, dont quatre Français. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby, A. Santos