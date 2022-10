Accident de chasse : une balle perdue dans la cabane d'un enfant

Un trou de la taille d'une balle de golf témoigne de la violence de l'impact. Dimanche 16 octobre, Benjamin Cormier, père de famille, jouait seulement à quelques mètres avec son fils de trois ans, lorsque la détonation a retenti. Très vite, il comprend d'où vient le tir. La balle a été retrouvée encastrée dans la cabane de l'enfant après avoir ricoché sur le mur. Benjamin Cormier a porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Une indignation partagée par sa voisine. Ses filles se trouvaient aussi dans le jardin au moment des tirs. Selon elle, ce n'est pas la première fois que des coups de feu sont entendus près des maisons. Selon la loi, il est interdit aux chasseurs de tirer en direction des chemins et des habitations, et à hauteur d'homme. Alors, la réglementation serait-elle trop souple ? Pour André Mugnier, président de la Fédération des chasseurs de Haute-Savoie, il ne s'agit que d'un cas isolé. Le chasseur, aujourd'hui privé de son arme, risque une suspension de son permis de chasse et jusqu'à 800 euros d'amende. TF1 | Reportage C. Eckersley, F. Marchand