Accident de la route mortel : deux gendarmes condamnés

Le combat judiciaire d’Olivier Duron a payé, quatre ans après la mort de ses parents, tués dans un accident de voiture par un gendarme. La justice vient de condamner deux autres militaires. En février 2019, Geneviève, 69 ans et Florencio Duron, 71 ans, étaient percutés sur la route de l'Isère par un gendarme. Il avait pris le volant, avec dans le sang, cinq fois plus d’alcool que la limite maximale autorisée. Il venait de passer l’après-midi à boire avec cinq de ses collègues dans le Bistrot Colette. Deux jours après l’accident, il avait été condamné à trois ans de prison dont dix-huit mois ferme. La décision n’avait à l’époque pas satisfait les enfants du couple. La justice vient de reconnaître la responsabilité du passager de la voiture, condamné à dix-huit mois avec sursis pour ne pas avoir dissuadé son collègue de prendre le volant. Un second militaire écope quant à lui de neuf mois avec sursis. Il était présent au bar une bonne partie de l’après-midi. Dans la soirée de ce mardi 14 novembre, l'avocat d’un des gendarmes a annoncé son intention de faire appel du jugement. TF1 | Reportage B. Guenais, L. Cammas, G. Chieze