Accident de la route : Pierre Palmade demande pardon

Dans un communiqué de presse, Hélène, la sœur de l'humoriste, se fait ce mardi après-midi son porte-parole : "il est catastrophé, il a honte. L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Il assumera toutes les conséquences de ses actes. Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme". C'est la première du clan Palmade à s'exprimer. Ces excuses publiques laissent insensible la famille meurtrie. Cet après-midi, leur avocat a donné des nouvelles des trois blessés. Le père et son fils sont toujours en réanimation. L'enfant de six ans aurait la mâchoire fracturée. Il serait défiguré. Quant à sa belle-sœur, elle a perdu son bébé. Ses seuls souvenirs de l'accident sont les phares d'une voiture et un coup de volant brutal. Puis, elle a tenté de sauver le passager arrière, mais s'est effondrée. Cet après-midi, les proches de la famille ne cachent pas leurs inquiétudes. La famille meurtrie souhaite que Pierre Palmade soit rapidement placé en détention provisoire. Elle espère également que la notoriété de l'humoriste n'influera en rien sur le cours judiciaire. La jeune femme qui a perdu son bébé devait accoucher d'une petite fille le quatorze mais prochain. TF1 | Reportage H. Dreyfus, C. Chevreton