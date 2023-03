Accident de la route : Pierre Palmade ne va pas en prison

À ce stade, l’humoriste ne sera pas incarcéré. Dans un communiqué, la cour d’appel de Paris confirme la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de Pierre Palmade. À cela s’ajoute, l’interdiction pour l’humoriste de quitter l’hôpital où il est actuellement pris en charge. Selon les informations, malgré son AVC au mois de février, Pierre Palmade parvient à parler et à se déplacer. La cour d’appel a retenu que l’état de santé de Pierre Palmade n’était pas incompatible avec un maintien en détention. Alors, pourquoi le contrôle judiciaire plutôt que la prison ? Selon Maître Rémy Josseaume, avocat en droit routier : "Il n’est pas exceptionnel que les délinquants routiers ne soient pas incarcérés et soient mis sous contrôle judiciaire parce qu’on estime que ce serait extrêmement disproportionné d’incarcérer quelqu’un et que le principe reste évidemment la liberté, et non pas la détention". La nouvelle est difficile à entendre pour la famille des victimes de l’accident. Le cousin de Yuksel, grièvement blessé, ne cache pas sa colère. "La décision qui a été prise ce matin, vraiment ça nous fait au cœur.", exprime Yilmaz Yakut, cousin d’une victime de l’accident. Yuksel est sorti du coma, mais toujours hospitalisé, son fils de six ans est rentré chez lui, mais n’a pas repris le chemin de l’école et reste traumatisé selon ses proches. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Chevreton, J.P. Héquette