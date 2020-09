Accident de l’usine Lubrizol à Rouen : un an après, certains salariés sont devenus olfacteurs

Traquer les odeurs, c'est devenue la priorité d'Hélène. Depuis un an, cette salariée de l'usine Lubrizol multiplie ses tournées, désormais quotidiennes. Elle est ce que l'on appelle une "olfacteuse". Après des années de pratique, Hélène est capable d'identifier en quelques secondes une quarantaine de références chimiques. Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine à être formé à reconnaître les odeurs. Leur travail consiste à décortiquer ceux signalés par les riverains.