Accident de manège à Neuville-sur-Saône : le gérant mis en examen

Le propriétaire du manège dans lequel un homme a perdu la vie samedi à Neuville-sur-Saône, a été mis en examen ce lundi pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Il a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’exploiter un manège et obligation de se présenter une fois par mois auprès des services de police de son domicile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.