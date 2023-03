Accident de manège mortel : la mère de la victime s'exprime

Tiffany avait 22 ans. Cette attraction, elle l'avait déjà fait il y a plusieurs années. Mais ce soir du 4 février dernier, elle chute du manège à pleine vitesse. Depuis, Virginie, sa mère, est inconsolable. C'est par téléphone qu'elle a été prévenu. Le manège fait 55 mètres de hauteur et une vitesse affichée de 130 km/h. La jeune fille a été éjectée de la nacelle. Sa mère dénonce une absence totale de sécurité. "La ceinture entre les jambes était défaillante et elle a craqué", indique-t-elle. De son côté, choqué et suivi par un psychiatre, le forain a refusé de nous répondre. C'est son avocat qui prend la parole, avec un premier axe de défense. Des attaches défaillantes ne peuvent pas être la raison de l'accident. "Si tel était le cas, le manège, techniquement, ne pouvait pas démarrer" indique-t-il. Si l'homme chargé d'installer les personnes dans le manège reste introuvable, cette attraction fonctionnait depuis plus de six ans et avait un carnet d'entretien à jour. Le jour du drame, Tiffany était accompagnée de son petit ami. Pour la première fois, il se confie :"Je ne savais pas quoi faire, j'étais resté tétanisé". En ce moment, Virginie cherche à comprendre. Et en attendant, elle veut absolument que la législation change. "Un seul contrôle dans l'année n'est pas suffisant", affirme-t-elle. Tous espèrent à présent que la seconde expertise du manège puisse révéler rapidement la vérité sur ce tragique accident. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive