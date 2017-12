Accident de Millas : la conductrice du car a été de nouveau placée en garde à vue

L'enquête sur la collision entre un TER et un bus scolaire, qui a fait six morts à Millas, continue. Six jours après le drame, le procureur chargé des investigations ne veut exclure aucune hypothèse. Il a donc demandé que la conductrice du car soit entendue dès ce mardi sous le régime de la garde à vue. Le magistrat a par ailleurs reçu les familles des victimes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.