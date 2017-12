Accident de Millas : les cours ont repris ce lundi matin

C'est à Millas, dans cette commune des Pyrénées-Orientales, qu'étaient scolarisés les cinq collégiens morts jeudi 14 décembre dans la collision entre leur car scolaire et un TER. Les cours ont repris ce lundi 18 décembre 2017. Une cellule psychologique a été mise en place pour aider les élèves. Soixante psychologues, médecins et infirmières resteront dans l'établissement toute la semaine. Les itinéraires des cars scolaires ont également été modifiés pour éviter la zone de l'accident. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.