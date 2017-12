Accident de Millas : Saint-Féliu-d'Avall rend un dernier hommage aux victimes

Une semaine après le drame de Millas, une messe a été organisée à Saint-Féliu-d'Avall, dans les Pyrénées-Orientales. Quatre des six collégiens morts dans la collision entre un TER et un car scolaire ont été inhumés ce jeudi 21 décembre. Plusieurs centaines de personnes se sont également rassemblées à la mosquée de Perpignan, pour rendre hommage à l'une des jeunes victimes de confession musulmane. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.