Accident de Pierre Palmade : qui sont les deux passagers en fuite ?

Les deux passagers de Pierre Palmade ont disparu depuis l'accident. Un pompiste assure les avoir vus à pied, s'approcher de sa station-service, quelques minutes seulement après la collision. "Il y en a un que je n'ai pas bien vu, qui s'est éloigné rapidement, et un autre qui s'est approché du magasin, qui avait l'air un petit peu perdu", témoigne-t-il. Il décrit deux jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années. D'après lui, ils arrivaient de la direction où a eu lieu la collision et se dirigeaient vers le village où réside l'acteur. "Sur une des deux routes qui va tout de suite à gauche, il y en a une qui conduit à la maison de Monsieur Palmade", indique-t-il. Ce week-end, les enquêteurs ont perquisitionné son domicile. Ils n'ont pas retrouvé de drogue, d'après le procureur. Les analyses montrent pourtant que Pierre Palmade avait consommé de la cocaïne dans les 48 heures qui précédaient l'accident. Les deux hommes disparus sont-ils passés récupérer d'éventuels stupéfiants dans la soirée ? C'est une hypothèse envisagée par les forces de l'ordre, qui sont toujours à leur recherche. TF1 | Reportage F. Litzler, C. Chevreton, V. Gauquelin