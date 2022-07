Accident de poneys en Ille-et-Vilaine : 15 enfants blessés

Les secours reçoivent l'alerte en début de soirée. Des enfants en colonie de vacances ont été blessés par des poneys d'un centre équestre. Certains sont dans un état grave et doivent être transportés à l'hôpital par hélicoptère. Maryline Chevalier, mère d'un des enfants présent audit centre équestre, est prévenue vers minuit et demi. Ils étaient en route pour le champ. Ils étaient 25 enfants accompagnés par des adultes et une vingtaine de poneys. Soudainement, l'animal en tête fait demi-tour et entraîne les autres avec lui, bousculant et renversant tout le monde. Résultat, 15 enfants, dont trois en urgence absolue, et 2 encadrantes sont blessés. Selon le professeur Louis Soulat, chef du Samu de Rennes, leur état est stationnaire. Des bilans radiologiques ont confirmé des lésions consécutives à des coups de sabots, mais aujourd'hui le pronostic est favorable. Beaucoup sont sortis des hôpitaux dans la journée. Au centre équestre, les familles sont venues chercher les enfants restants. La priorité est désormais de les aider à surmonter leur traumatisme. Les habitants de la commune de Saint-M'Hervé ont entendu les hélicoptères et les ambulances. Lorsqu'ils ont eu la nouvelle au réveil, difficile d'y croire. Ce soir, les premières conclusions du procureur de Rennes semblent pointer une insuffisance d'encadrement durant l'activité. TF1 | Reportage M. Giraud, H. Leveque.