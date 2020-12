Accident de Romain Grosjean : sauvé par un nouveau dispositif de sécurité

Un choc à 220 km/h, une explosion, une voiture coupée en deux, mais, heureusement, après 28 longues secondes, le pilote sort des flammes presque indemne. Pourtant, si vous observez la même scène depuis la caméra embarquée de la monoplace de Romain Grosjean, vous apercevrez un arceau, le halo. Il protège la tête du pilote. Et Romain Grosjean le dit, il lui doit la vie : "C'est la plus grande avancée récente en Formule 1. Et sans elle, je ne pourrai pas vous parler aujourd'hui". Cet arceau est conçu pour pouvoir supporter une pression de 12 tonnes. L'alliage de métal, avec lequel il a été fabriqué, ne figure pas dans notre voiture. Par contre, nous bénéficions du même concept de protection dans nos autos. Romain Grosjean ne souffre que de quelques brûlures car il a été protégé de plusieurs vêtements anti-feu, eux-mêmes recouverts d'une combinaison similaire à celle des pompiers, en partie. Enfin, son casque a brûlé partiellement, mais il a très peu souffert du choc. Ce retour d'expériences des pilotes autos et motos permet d'améliorer régulièrement les normes des casques grand public.