Accident de car scolaire : sept collégiens dans un état grave

Une grave collision s'est produite ce jeudi après-midi entre un car scolaire et une voiture, sur une route du Gers. Vingt-six élèves ont été blessés, dont sept grièvement. Mais leurs jours ne sont pas en danger. L'autocar, transportant quarante-cinq collégiens et cinq accompagnateurs, s'est couché sur le flanc, au beau milieu d'un champ, après l'accident.