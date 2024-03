Accident de TGV : le procès d'une catastrophe

Le jour de l'accident, Thomas Rolland avait treize ans. Le 14 novembre 2015, il était à bord du TGV d'essai qui a déraillé en Alsace. Son oncle est décédé, ses parents, blessés, comme lui. Huit ans plus tard, 89 parties civiles espèrent aujourd'hui des réponses. Au lendemain des attentats du 13 novembre, ce drame est vite éclipsé. Pourtant, les images sont apocalyptiques. Il y avait des dizaines de blessés et onze morts. L'auteur des images est un témoin qui donne l'alerte. À bord de cette rame d'essai, il y avait des techniciens, des ingénieurs et des invités, dont quatre enfants, au total, 53 passagers. Le plus grand nombre de victimes se trouvait dans le dernier wagon. Pourquoi ce train n'a-t-il pas freiné suffisamment avant un virage ? Pourquoi cette vitesse excessive, 243 kilomètres par heure au lieu des 176 prévus ? Qui est responsable ? La SNCF et deux de ses filiales sont poursuivies pour homicide et blessures involontaires. Également poursuivi, le conducteur du train, rescapé. Il y aura deux mois et demi de procès pour y répondre. En attendant, lors des essais de la SNCF, les passagers invités sont désormais interdits. TF1 | Reportage E. Lefebvre, J. Rieg-Boivin, M. Bornet