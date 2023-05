Accident de voiture : un QR code qui peut sauver la vie

Après un accident de la route, chaque seconde, chaque seconde, compte. La priorité pour les pompiers, c’est de prendre des nouvelles de la victime. Il faut l'extraire le plus rapidement possible. Et pour cela, le sous-officier Isabelle va effectuer un geste tout simple durant l'exercice : flasher le QR code placé sur le pare-brise. Immédiatement, il a sous les yeux un scanner très précis du véhicule : position de la batterie, siège inclinable ou pas. Et le plus important : savoir où se trouvent les petites cartouches de gaz qui servent à gonfler les airbags. Toutes ces informations permettent aux pompiers de gagner un temps précieux. Ces QR codes sont installés sur toutes les nouvelles voitures Renault. Un dispositif similaire est aussi proposé par Mercedes. La technologie au service des secouristes, qui font face à de nouveaux défis. Parmi eux, les feux de véhicules électriques, qui donnent du fil à retordre aux pompiers, car c’est beaucoup plus long à éteindre. TF1 | Reportage P. Corrieu, M. Gatineau