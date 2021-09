Accident d’hélicoptère : Villard-de-Lans sous le choc

Toute la journée, les enquêteurs ont analysé les débris de l’hélicoptère. Ils en ont extrait la boîte noire. La voici sur nos images. Elle devrait bientôt livrer ses secrets. Et il y a aussi ces habitants qui parlent de cet hélicoptère rouge et jaune qu’ils ont l’habitude d’apercevoir dans le ciel, mais dont le comportement les a interpellé, cette fois. Seize heures quinze, dimanche, l’équipage de la Sécurité civile était parti porter secours à un vététiste blessé. La météo était parfaite. Le Dragon 38 a effectué ses manœuvres d’approche habituelle avant de chuter brutalement de plusieurs mètres et prendre feu. Ce lundi matin, sur leur base aérienne, les deux gendarmes blessés ont dit au ministre toute leur émotion. “On était les deux secouristes et on a une pensée pour notre camarade qui n’est pas rentré à la base avec nous”. Ils ont perdu leur coéquipier mécanicien. Des professionnels à la longue expérience, ange gardien pour tout pratiquant de la montagne. L’enquête s’oriente vers une défaillance technique de l’appareil qui faisait l’objet de contrôle régulier, le dernier remonterait à quelques semaines.