Accident mortel de TER près de Saint-Jean-de-Luz : ce qu’il s’est passé

Il était 4h59 ce matin quand un TER en provenance d'Hendaye, en direction de Bordeaux, percute quatre personnes qui se trouvent sur les voix. Trois d'entre elles meurent sur le coup, la quatrième est grièvement blessée. Ce soir, son pronostic vital n'est plus engagé. L'accident a eu lieu à Ciboure, près de Saint-Jean-de-Luz. Un riverain a tout entendu. "J'ai entendu un grand bruit, puis le train qui a sonné plusieurs fois", raconte-t-il. Les victimes seraient des migrants de nationalité algérienne. Elles avaient probablement franchi illégalement la frontière avec l'Espagne, à une dizaine de kilomètres de là. "Plusieurs individus qui, manifestement, n'étaient pas en train de circuler sur la voie, et qui étaient probablement allongés sur cette dernière. On peut donc penser que les victimes étaient en train de se reposer ou de dormir directement sur la voie", a déclaré le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier. Ces derniers mois, les migrants semblent prendre tous les risques au Pays basque. Certains franchissent la frontière par les rails, d'autres traversent à la nage la rivière qui sépare la France de l'Espagne. Déjà deux personnes sont mortes noyées cette année. Depuis près d'un an, il presque impossible d'atteindre la France par la route.