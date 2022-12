Accident mortel sur un manège à Saintes : la colère d'un père

Deux mois après le décès brutal de son fils, Patrick Planchais veut prendre la parole. "Il va monter sur un manège, il va mourir. Ce n'est pas non plus une course automobile. Ce n'est pas un circuit de moto. C'est invraisemblable. Jamais, j'aurai imaginé un truc pareil". Son extrême douleur se mêle à la colère. En octobre dernier, Gabriel, 16 ans, est éjecté d'un manège dans une fête foraine à Saintes. En état de mort cérébral, il succombe à ses blessures. Que s'est-il passé ? Actuellement, ses parents n'ont toujours aucune information sur les circonstances de l'accident, n'ayant pas accès à l'enquête. Ils attendent des réponses. "Je vais mener ce combat pour mon fils. Pour aller au bout des choses. L'objectif principal, c'est que ce genre d'accident ne doit plus jamais se reproduire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a des sanctions à appliquer. Il faut qu'elle soit sévère", a dit Patrick Planchais. Les deux forains qui exploitaient le manège ont été mis en examen pour homicide involontaire avec interdiction d'exercer leur activité professionnelle. Pour Me Hervé Gerbi, avocat de la famille de Gabriel, il y aurait eu défaillance au niveau de la sécurité du manège. Le jeune a-t-il été imprudent ? La barre ventrale de sécurité était-elle abaissée ? Si oui, pourquoi n'a-t-elle pas joué son rôle ? L'enquête est en cours. Le procureur refuse pour le moment à tout commentaire. Suite au décès de leur fils, les parents de Gabriel ont choisi de faire don de ses organes. Ce geste a permis de sauver cinq personnes. TF1 | Reportage S. Chevallereau, G. Charnay, S. Thizy