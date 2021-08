Accidents de la route : près de 30 000 victimes de conducteurs sans assurance

Ludovic s'en souvient comme si c'était hier. Il y a quatre ans, il avait été victime d'un accident de la route. Sa moto avait été percutée par un autre automobiliste et avait fini dans un arbre. Il a eu une vertèbre fracturée et trois semaines d'hospitalisation. En face, le conducteur n'avait pas d'assurance. Certes, Ludovic a pu toucher 15 000 euros du fonds de garantie des victimes, mais il se bat aujourd'hui pour obtenir davantage. Une situation loin d'être isolée sur nos routes. En 2020, 27 332 accidents ont été causés par des automobilistes non-assurés. D'après leurs profils, 80%s sont des hommes, 60% ont moins de 35 ans et 60%s ont des revenus modestes. Cette même année, plus de 100 millions d'euros ont été versé aux victimes par des conducteurs non-assurés. Une somme en hausse de 10% en cinq ans. L'assurance coûte environ 500 euros par an, et c'est encore plus cher pour ceux qui ont connus par exemple des suspensions de permis et qui doivent se tourner vers des assurances spécialisées.