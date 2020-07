Accidents sur les autoroutes : gare à l'inattention

Après l'alcool et la fatigue, l'inattention est le troisième facteur de mortalité sur l'autoroute. Elle devance même la vitesse. C'est pourquoi, il est important de bien préparer son départ. Les passagers peuvent aussi déstabiliser le conducteur. Alors, certains ont leur technique pour s'occuper. D'autres n'hésitent pas à faire une pause.