Accord sur les retraites à la SNCF : qui va payer ?

L'accord a été conclu fin avril. Il va permettre aux agents de la SNCF de partir plus tôt à la retraite. Mais à Bercy, cela ne passe pas, Bruno Le Maire dénonce un contournement de la réforme des retraites. "Cet accord n'est pas satisfaisant à mes yeux. Il y a eu un dysfonctionnement. Il pose des problèmes financiers." L'accord prévoit un départ anticipé, quinze mois plus tôt à la retraite, qui seront payés à 75% par la SNCF. Il est même encore plus avantageux pour les contrôleurs et les chemineaux, qui partiront eux, 18 mois plus tôt. Pour les syndicats, c'est une avancée sociale avec la reconnaissance de leur pénibilité, notamment pour le travail de nuit. Un an après la réforme des retraites, cet accord est-il légal ? Cela reste courant, mais un tel dispositif a un coût pour la SNCF, 35 millions d'euros, alors qui va payer ? Faut-il craindre une hausse des prix des billets ? Non, cet accord n'aura pas d'impact sur les prix de billets de train pour les voyageurs, nous répond Arnaud Aymé, expert des transports. Ce matin du 3 mai, Jean-Pierre Farandau n'a pas dit un mot sur cet accord. Le Pdg de la SNCF sera convoqué la semaine prochaine au ministère de l'Économie. TF1 | Reportage C. Dewaegeneire, M. Lopinski