Accueillir 40 millions de passagers par jour et respecter les gestes barrières : une mission impossible ?

Le secteur du transport se réorganise pour la date du 11 mai. À Lyon, des bornes de désinfection express seront installées dans les stations de métro. Des kits contenants des masques et du gel hydroalcoolique y seront également vendus. À Strasbourg, un siège sur deux dans le tramway pourrait être condamné pour assurer une meilleure distanciation sociale. À Bordeaux, les rames pourraient s'arrêter plus longtemps dans les stations afin de mieux canaliser les flux de passagers. Qu'en est-il à la SNCF et du côté des bus ?