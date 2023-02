Achat de voiture : attention à la facture

Nous avons cherché sur Internet un véhicule neuf disponible. Celui-ci est en stock. Nous allons, équipés d'une caméra discrète, chez le concessionnaire. Nous demandons un devis. En plus du prix de vente, et des démarches de carte grise, le vendeur nous facture un service supplémentaire : un pack de sécurité qui tourne autour de 210 euros non négociables. Cela fait-il partie des frais d'immatriculation comme le précise le concessionnaire ? Selon la DGCCRF, ces accessoires sont facultatifs. Trop de concessionnaires les présentent comme obligatoires pour alourdir la facture. Un autre abus est aussi dénoncé. Les concessionnaires poussent leurs clients à souscrire un crédit chez eux avec des pratiques déloyales. Chez cet autre professionnel par exemple, si vous achetez avec la banque, la voiture est garantie pendant deux ans; si vous achetez avec l'établissement, elle l'est pendant cinq ans. Or, il s'agit là d'une pratique condamnable selon les fonctionnaires de la répression des fraudes. Ils ont aussi épinglé les vendeurs de véhicules d'occasion qui omettent de présenter par exemple le pedigree de la voiture, son âge ou son kilométrage. Plus grave, dans certains cas, ils cachent aux clients que le véhicule a été accidenté. Selon la direction de la répression des fraudes, Marie Suderie, directrice adjoint de cabinet à la DGCCRF, le consommateur doit disposer d'une information claire, sincère et loyale. Il ne doit pas hésiter à demander toutes les caractéristiques du véhicule. Sur les 2 200 établissements inspectés par la DGCCRF en 2022, les deux tiers d'entre eux étaient en infraction. TF1 | Reportage F. Chadeau, A. Ponsard, F. Moncelle