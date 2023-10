Achat groupé d'électricité : vraiment une bonne affaire ?

Dans la vidéo en tête de cet article, ce père de famille a trouvé le bon filon pour alléger sa facture d'électricité. "On était à une facture de 1.775 euros par an. Avec l'offre d'achat groupé, on arrive à 888 euros", soit une économie de près de 900 euros. Pour cela, rien de plus simple, en quelques clics, il a souscrit à ce que l'on appelle une offre d'achat groupé. L'association de consommateurs Que Choisir lance aujourd'hui sa propre offre groupée. Elle promet un contrat d'électricité nettement moins cher que les tarifs réglementés. En clair, la garantie de ne pas payer plus cher même si les tarifs de l'électricité venaient encore à grimper dans les prochains mois. Avec ses baisses de 12%, à quoi ressemblerait votre nouvelle facture ? Un couple habitant un appartement de 60 m² économiserait 266 euros par an. Un autre couple avec deux enfants, dans une maison de 100 m², pourrait faire près de 400 euros d'économie. C'est un bon plan appelé à se généraliser, selon Maxime de la Raudière, directeur général délégué de Selectra. Attention, soyez rapide, l'offre de Que Choisir n'est ouverte qu'aux 120 000 premiers inscrits jusqu'au 15 novembre. TF1 | Reportage R. Sygula, L. Couturon, W. Wuillemin